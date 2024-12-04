習近平會見尼泊爾總理奧利

12月3日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的尼泊爾總理奧利。（圖源：新華社） 中評社北京12月4日電／據新華社報導，12月3日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的尼泊爾總理奧利。



習近平讚賞奧利長期堅定致力於中尼友好事業，指出中國和尼泊爾是山水相連的好鄰居、好朋友、好夥伴，兩國始終真誠相待、相互尊重、相互支持，雙邊關係保持健康穩定發展。明年是中尼建交70周年。中方把中尼關係置於周邊外交的重要位置，願同尼方秉持建交初心，鞏固傳統友誼，推動中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係取得新的更大發展。



習近平強調，中方尊重尼泊爾選擇符合本國國情的發展道路，支持尼泊爾維護國家獨立、主權和領土完整，願同尼方不斷鞏固戰略互信，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。中尼跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設正逐步從設想變為現實。中方願同尼方持續深化務實合作，高質量共建“一帶一路”，加強口岸、交通、電網、通信等互聯互通合作，幫助尼泊爾加快從“陸鎖國”轉向“陸聯國”，繼續在力所能及範圍內支持尼泊爾經濟社會發展，鼓勵中國企業赴尼泊爾投資興業。中方支持尼泊爾在華宣布2025年為“尼泊爾旅遊年”，歡迎尼泊爾朋友來華經商、旅遊、留學。中方也願同尼方加強在聯合國等多邊協調配合，維護廣大發展中國家共同利益。