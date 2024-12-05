快評：挺韓戒嚴翻車　民進黨狐狸尾巴藏不住

中評社快評／韓國總統尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，台灣民進黨“立院”黨團第一時間在Threads上發文，立場與尹錫悅一致，更拿台灣“立院”藍白審查預算、刪“國防”開支、阻擋大法官提名等類比，一副台灣也要戒嚴的模樣。韓國多家媒體報導，“台灣執政黨支持戒嚴”。



讓民進黨尷尬和失望的是，尹錫悅宣布的戒嚴在6個小時後又緊急解除，堪稱韓國史上“最短命戒嚴”。民進黨挺韓國戒嚴隨之翻車，不只重創了形象，還露出了狐狸尾巴。民進黨不但丟人現眼，更暴露了骨子里的戒嚴心態。



台灣民眾黨4日發表的聲明一針見血：“民進黨內心藏著戒嚴心態來抵制在野黨”。國民黨主席朱立倫4日質問：“難不成民進黨想發動戒嚴？民進黨認為這是對的嗎？”台灣前“立委”郭正亮認為，韓國此次戒嚴事件給台灣創下一個負面的例子，斷了民進黨想搞戒嚴的妄想，以後誰還敢朝野僵局就要戒嚴？



中天新聞網消息，民進黨黨團社群媒體發聲挺韓戒嚴的截圖在韓國論壇被“瘋傳”，遭韓國網友怒嗆“不知羞恥”。韓媒《韓國每日經濟新聞》、《首爾日報》都報導“台灣執政黨發文支持戒嚴”的消息。這可說是丟臉丟到國際。



韓國鬧劇式的“短命戒嚴”雖已落幕，事件對韓國造成的震盪遠未結束。民進黨對號批藍白，狐狸尾巴藏不住。“昨日尹錫悅，明日民進黨”？台灣民眾應提高警惕，慎防步韓國後塵。