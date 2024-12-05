中評關注：韓國戒嚴風波 會否彈劾尹錫悅？

韓國民眾街頭抗議，要求尹錫悅辭職。（圖源：美聯社） 中評社首爾12月5日電（記者 崔銀珍）韓國一夜變天，尹錫悅總統似乎難逃被彈劾下台的命運，但目前在彈劾總統的問題上也湧現了不少慎重的態度，最終結果尚未能知。



據韓國《東亞日報》的最新消息，共同民主黨等6個在野黨4日下午2時30分向國會提交了針對尹錫悅總統的彈劾案。當天上午4時30分，距離尹總統宣布非法緊急戒嚴僅過了10個小時。除國民的力量議員外，191名在野黨議員全部參加了彈劾案。在野黨的方針是，在5日0時舉行全體會議報告彈劾案，並在24小時後的6日0時進行表決。根據《國會法》，彈劾案必須在向全體會議報告24小時後至72小時內進行表決。



民主黨代表李在明當天在國會本廳前面的台階上舉行的“敦促尹總統辭職、推進彈劾非常時局大會”上表示：“尹總統利用國民賦予的權力，為總統及其妻子發動了親衛政變”，“一旦認為動用武力的非常戒嚴措施沒有實效性，就會發動局部戰爭。”據悉，當初民主黨曾考慮過敦促尹總統下台，並於9日左右報告彈劾案的方案，但認為有可能誘導第二次戒嚴及局部戰爭，因此展開了彈劾速度戰。



在野黨在彈劾追訴案中表示，尹總統宣布緊急戒嚴是違憲和無效的，在刑法上屬於內亂未遂罪。民主黨院內代表朴贊大表示：“宣布非常戒嚴的程序和內容都違反了憲法和法律，是彈劾的理由”，“內亂首領尹錫悅應該立即辭去總統職務。調查機關應該立即調查內亂的頭目尹錫悅。”

