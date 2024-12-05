中評編譯：韓國一夜變天 尹錫悅下場為何？

韓國軍隊在尹錫悅宣佈戒嚴令後試圖進入國會（圖源：AFP） 中評社香港12月5日電（記者 郭至君）韓國首爾當地時間12月3日晚，總統尹錫悅宣布實施戒嚴，隨後戒嚴司令部發布命令禁止一切政治活動，由此，韓國於當晚11時起進入戒嚴狀態。但4日凌晨1時許，國會召開全體會議表決通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案，在國會待命的戒嚴兵力也隨即撤離，尹錫悅的自我政變戲劇性地快速失敗，難逃被彈劾下台的命運。美國《外交政策》副主編James Palmer昨日刊文，分析了這場鬧劇可能的結局。文章編譯如下：



陷入困境的韓國總統尹錫悅周二宣布實施戒嚴令以鞏固其權力，但在韓國國會一致投票否決此舉後，尹錫悅的自我政變以恥辱性的失敗告終。戒嚴令只維持了6個小時左右就被解除，目前，這場危機很可能以尹錫悅被彈劾而告終。



尹錫悅一直在與議會進行預算對抗，對抗在上周升級，他領導的國民力量黨在今年的選舉中大敗，而共同民主黨目前牢牢占據多數席位。尹錫悅在周二的公告中提到了這場對抗，稱其“明顯是旨在煽動叛亂的反國家行為”，並指共同責民主黨是“無恥的親北方反國家勢力”。



尹錫悅宣布戒嚴是一個出人意料的舉動。關於尹錫悅可能會做出這種嘗試的傳言已流傳數月，但主流政治分析家將其描繪成邊緣陰謀論。根據韓國民主制度的設想，衹有在戰爭或與朝鮮發生重大對抗時才會實行戒嚴。但是，儘管平壤近幾個月來一直在採取一些令人擔憂的行動——包括派遣士兵援助俄羅斯在烏克蘭的戰爭，但目前並不存在軍事危機。韓國憲法第77條賦予總統在國家緊急狀態下宣布戒嚴和臨時執行有關言論、集會和其他自由的“特別措施”的權力，但國會也有權要求總統以簡單的上下投票方式取消戒嚴令，就像尹錫悅宣布戒嚴令幾小時後國會所做的那樣。

