尹錫悅“閃電”戒嚴落幕後面臨“彈劾攻勢”

中評社香港12月4日電／韓聯社報導，韓國總統尹錫悅“閃電”發佈和解除戒嚴引發軒然大波，使其面臨在野陣營發起“彈劾攻勢”，導致政局陷入混亂。



最大在野黨共同民主黨已于當天早些時候公開表態稱，將以內亂罪告發尹錫悅、國防部長官金龍顯、行政安全部長官李祥民，並推進彈劾。當天下午，六大在野黨向國會提交尹錫悅彈劾案。民主黨計劃，5日將該議案提上國會全體會議議程，並在6至7日之間進行表決。



根據《國會法》第130條第2款規定，國會須在彈劾案提呈至全體會議後24小時至72小時以內以不記名方式就彈劾案進行投票。根據《憲法》規定，國會通過彈劾案須國會過半數在籍議員參與發起提案且三分之二以上在籍議員投贊成票。如果投贊成票的在籍議員人數超過200人，尹錫悅彈劾案將獲得國會通過，尹錫悅將隨即被停職，直到憲法法院就彈劾案作出裁決。



無論憲院作出何種裁決，被彈劾的總統在停職期間不得治理內政，也無法從事外交工作。其間韓方致力於促成韓美領導人儘早會晤，以鞏固韓美同盟關係，向美方說明韓方就美方貿易政策的立場。若尹錫悅在此關鍵時期遭到彈劾而無法開展首腦外交，這將帶來巨大的不利影響。



此次戒嚴風波還折射出執政黨國民力量的內訌。國會4日凌晨緊急召開全體會議，一致通過要求解嚴案，參與投票的190名議員中有18人為國民力量籍。該18人被視為支援黨首韓東勳的“親韓派”議員。然而這種內訌有可能會繼續發酵並影響國會將於本月10日審查涉及第一夫人金建希的獨檢法案。



此外，有觀點還認為，若進入彈劾政局，政府推進的氣田勘探、擴大供房等多項重點政策可能失去有效支撐而被擱置。