包承柯答中評：特朗普對台處於猶豫

上海東亞研究所副所長包承柯在會後接受中評社記者採訪（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港12月5日電（記者 林艷）第十屆兩岸智庫學術論壇日前在中山舉行，上海東亞研究所副所長包承柯在會後接受中評社記者採訪表示，特朗普上台後的對華政策具有“不按常理出牌”的特點，而在對台方面則有謹慎一面。經過第一任期四年的執政，特朗普已經知道台灣問題的高度敏感性並具有引爆性。因此，他在此問題上也處於猶豫狀態，既要把台灣視為棋子，同時又清楚意識到這顆棋子並不好動。



包承柯表示，特朗普上台後的對華政策具有“不按常理出牌”的特點，尤其是他個人的主意很大。在第一任期中，他曾聘用過一些共和黨的穩健派人士，但這次的內閣人選更多是他的親信，這些人支持“讓美國再偉大”和“美國優先”的理念，與特朗普的思想脈絡高度契合。這樣的內閣結構使得他不按常理出牌的政策，很容易獲得同意並形成政策。然而，這樣缺乏清晰邏輯脈絡和高度不確定性的政策走向，也將成為我們今後面臨的挑戰。



包承柯認為，總體而言，中美關係的基本基調“對抗、競爭、合作”不會改變，但特朗普的政策可能會偏向更不規範、不確定的方式，有可能突然強化和中國的關係，走向一條特殊的發展路徑。他認為，特朗普面對中國對美挑戰或競爭問題時，究竟會採取完全對抗、競爭亦還是新合作，仍在醞釀之中，尚未真正形成明確的政策方向。距離特朗普上任還有近兩個月時間，估計還會有一些調整，但他認為，“對抗、競爭、合作”三個因素將會持續並存。

