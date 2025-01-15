中評月刊：台灣人工智能發展機遇挑戰與策略

中評社香港1月15日電/廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅和廈門大學台灣研究院博士研究生宋甜在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《台灣人工智能發展的機遇、挑戰與策略選擇》，作者認為：當前全球人工智能發展勢頭強勁，台灣憑藉其在半導體技術領域的創新優勢，通過政策刺激逐步推動農業、工業和服務業智能化轉型，並實現了勞動力市場的高級化。然而，需求疲弱、美國“長臂管轄”政策干預以及高科技人才短缺等問題嚴重制約了台灣人工智能產業的國際化發展。面對內外交織的風險與挑戰，台灣亟需加強與大陸在人工智能領域的深度合作，以共同抵禦外部風險。同時，深化兩岸教育合作，縮小人才供需差距，也是台灣在人工智能領域維持競爭優勢、實現持續發展的關鍵所在。文章內容如下：



一、台灣人工智能發展的歷程



長期以來，台灣在電子信息產業方面具有較強的發展優勢，尤其是在芯片設計、代工、封測、LCD面板、通訊CPE等全球人工智能供應鏈中扮演重要的角色。從上個世紀60年代開始，台灣當局推動島內產業結構升級，主動抓住全球半導體產業興起的機遇，加快推動半導體在內的數字經濟轉型升級，通過數字經濟及人工智能產業優勢來鞏固其在全球高科技產業體系中的戰略地位。①然而，隨著人工智能在島內的蓬勃發展，其可能存在的數據洩漏、隱私侵犯和網絡安全等風險逐漸引起相關機構的重視。台灣當局借助其政治方面的“特殊待遇”，特別在人工智能與政治認知、後發共享信息、美國援助等方面的加持下繼續推動人工智能發展。有鑒於此，筆者按照台灣各管理部門部署支持人工智能發展的歷程，將人工智能的發展戰略劃分為以下三個階段：