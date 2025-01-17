中評月刊：民進黨“新賴系”的形成及影響

中評社香港1月17日電/台灣政治學者、華東師範大學訪問學者丁仁方在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2024年12月號發表專文《民進黨“新賴系”的形成及其政治影響》，作者認為：520之後，賴清德掌有大批行政職位及資源，賴以這些職位及資源安插人事，“新賴系”因此逐漸形成。值得注意的是，“新賴系”是一個正在擴張的派系，它不同於賴清德長期參與的新潮流系，也跟賴清德以新潮流南流及台南幫為基礎的嫡系，以及其他目前合作較多形成的親賴派系不同。應區分出“賴嫡系”、“新賴系”及“親賴系”三個不同層次，才能為“新賴系”適當定位。文章內容如下：



今年5月20日賴清德正式掌權之後，民進黨權力結構出現巨大的變化，原本各派系間的權力平衡面臨重組與調整。賴清德本人在就職前宣佈退出新潮流系，520前後陸續宣佈的高層行政人事安排，主要反映賴清德個人權力意志，中央黨部的人事調整則因為考慮政黨運作順暢，更多反映傳統民進黨派系間的權力平衡。5月間民進黨地方黨部主委改選，各派系之間出現激烈的爭鬥，7月間民進黨召開全代會，同時進行中執委及中常委改選，其結果更是直接反映出民進黨上層權力結構的變化。筆者以民進黨中央黨部及行政首長人事安排，以及民進黨地方與中央權力結構的改選結果，說明民進黨新賴系的形成，並進一步分析其後續政治影響。



一、對民進黨派系定位的基本辨析和論證



眾所周知，民進黨權力結構最大的特色之一就是派系共治，而且各派系都建立起從上到下的垂直控制體系，與國民黨中央派系掌控不住地方派系的情形大不相同。