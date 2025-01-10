中評月刊：台灣青年政治認知的裂解及走向

中評社香港1月10日電/野禮傳媒共同發起人林明正在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《從柯文哲到鍾明軒：台灣青年政治認知的裂解及走向》，作者認為：近年來台灣青年的政治認知發生劇烈變化，柯文哲與鍾明軒是塑造上述變化的兩個標誌性人物。柯文哲作為台灣政壇的異數，多數評論認為其忽綠忽藍、反反覆覆，年輕人被他生动無厘頭的話語吸引，成為他的支持者，雖然柯文哲目前身陷囹圄，但“柯文哲現象”帶動的台灣青年政治思想的解放浪潮，卻不應被忽視。而鍾明軒作為粉絲百萬級知名網紅、也曾是綠營的支持者，因柯文哲而“解放思想”，踏上前往大陸的“實事求是”之路。鍾明軒的影片帶動了許多沒去過大陸的台灣青年，有意願親身走入大陸城市看到最真實的大陸民眾生活。從“柯文哲現象”到“鍾明軒現象”的過程，值得兩岸關係研究深入探討。文章內容如下：



如何讓台灣青年正確認識大陸，過去一直是個難以突破的問題。目前台灣青年能認識大陸的管道，大概有以下幾項：傳統媒體、網絡媒體，以及去過大陸親友的口耳相傳。信息渠道看似多元，但傳統與網絡媒體多數掌握在綠營的手中，中天新聞被當局“關台”後，傳統媒體更是向“獨派”一面倒，傳播的有關大陸的信息大多是負面的，網絡媒體方面，更是透過限流、屏蔽等手段，減少台民眾觸及大陸信息的機會，除非主動積極搜尋，台灣青年很難通過媒體來正確瞭解大陸。而親友間的口耳相傳，也未必能傳遞正確信息。許多涉及大陸的片面或主觀的負面遭遇，反易被台灣輿論放大，讓台民眾產生誤會，以為這些負面信息才是大陸的普遍現象。



在這樣的情況下，島內形成了“信息繭房”，台灣青年對大陸的瞭解被有意誤導的信息所充斥。筆者就曾親身遇到台灣青年前來詢問諸如“北京、上海真的比台北繁榮嗎？”的問題，可見大多數台青對大陸都有嚴重的認識不足。兩岸間雖有許多青年交流團，但願意前往的台青畢竟還是少數，加之短短一週左右的活動時間帶給台青的認識與感悟有限，一回到充斥大陸負面信息的台灣，台青對大陸的好感就難以持續，因此交流團的效果不如預期。所以，亟需讓台灣青年認識真實的大陸，讓島內的政治生態改變。