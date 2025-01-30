中評月刊：數字賦能兩岸融合發展的路徑研究

中評社香港1月30日電/廈門大學台灣研究院社會研究所執行所長、研究生導師肖日葵副教授與廈門大學台灣研究院碩士研究生陳皓若在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《數字賦能兩岸融合發展的路徑研究》，作者認為：融合發展是新時代兩岸關係發展的核心主題。進入數字時代，數字技術在推進“以通促融”“以惠促融”“以情促融”方面具有重要意義。數字治理不僅拓展了兩岸融合發展的廣度和深度，更成為推進兩岸融合發展的重要載體和內容。充分運用數字技術可以促成台企數字轉型升級，深化兩岸產業合作和經濟一體化；可以便捷和擴大兩岸民眾交流互動，健全台胞社會參與體系，促進台胞社會融入；可以豐富兩岸文化交流，弘揚中華優秀文化，築牢兩岸民眾的中華民族共同體意識。總之，數字治理將為兩岸融合發展、同胞心靈契合注入新動力，使得兩岸各領域的融合發展更加高效、深入和豐富，成為深化兩岸融合發展的重要路徑。文章內容如下：



習近平總書記在2019年1月2日《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上明確指出“深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎”，融合發展成為新時代兩岸關係發展的重要內容。二十大報告強調，要“深化兩岸各領域融合發展”，“始終尊重、關愛、造福台灣同胞”。 2023年9月中共中央國務院發布的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》）進一步強調，要“實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，率先推進基本公共服務均等化普惠化便捷化”，以及打造海峽兩岸社會融合、經濟融合、情感融合“三個示範樣板”和構建福建全域融合新格局。可見，如何全面推進與深化兩岸融合發展成為學界和實務部門的重要課題。隨著數字時代來臨，人工智能、大數據、區塊鏈等新型數字技術被引入政府治理中。數字賦能兩岸融合發展日益成為新時代深化兩岸融合發展的重要手段和新興模式。探尋數字賦能兩岸融合發展的意義，把握新時代的機遇窗口，探究賦能路徑，將有助於深化兩岸融合發展，加快實現國家完全統一。