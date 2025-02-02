中評月刊：兩岸高等教育與融合發展

中評社香港2月2日電/廈門大學台灣研究院博士研究生陳澤光、福建社會科學院現代台灣研究所助理研究員陳麗珍、福建社會科學院現代台灣研究所負責人蘇美祥研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2024年12月號發表專文《兩岸高等教育融合發展的現實路徑——基於對兩岸學分互認體系的思考》，作者認為：構建台海兩岸學分互認體系是推動兩岸高等教育高質量融合發展的現實路徑，在這方面，歐洲學分互認體系的成功經驗提供了良好範例。構建兩岸學分互認體系具有深化兩岸高等教育融合發展、促進兩岸青年加深認知、推動兩岸關係和平發展等重要意義，應當堅持以學生需求為中心、以課程建設為抓手、以校際試點為推動、以層次漸進為路徑、以大陸高校為主體的原則建構兩岸學分互認體系。建立兩岸高校學分互認框架協議、認證一批高水平大陸高校牽頭參與、開設一批滿足台生需求的特色課程、制定學分互認體系的實施細則，是兩岸學分互認體系的構建思路。文章內容如下：



學分互認是高校在學分制背景下對學生在不同學校修習學分予以承認或換算的機制，使學分具有隨學生流動而纍積和延續的功能。①學分互認可以擴大學生的學習自主權，提升高校的教學資源利用率，有助於高校與高校、學生與學生之間的交流互動。因此，學分互認在促進校際交流方面的現實作用與兩岸高等教育交流合作的現實需求不謀而合，它在推動台海兩岸高校以及兩岸青年學生交流方面都具有重要價值。黨的二十大報告明確指出，要深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。據此，以學分互認體系建設為現實路徑，推動兩岸高等教育高質量融合發展，對於兩岸融合發展而言具有積極意義。



一、學分互認的國內外發展現狀



學分互認是評價地區間高等教育融合發展情況的重要指標之一。兩岸高等教育交流合作經歷幾十年發展，理應朝著更加精細化的合作路徑推進。通過考察國內外學分互認的發展現狀，可以更為清晰地認識到兩岸進行學分互認的現實基礎。