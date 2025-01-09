中評月刊：美西方扭曲2758號決議的應對

中評社香港1月9日電/浙江工商大學法學院院長、浙江工商大學台灣研究院執行院長宋傑博士與浙江工商大學法學院國際法專業博士研究生沈瑜暉在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《美西方國家扭曲聯大第2758號決議的新動向與應對》，作者認為：在美西方國家對華戰略競爭的背景下，近年來，美西方國家愈發重視步調協同，頻繁向聯大第2758號決議發起攻擊，宣揚“聯大第2758號決議與台灣無關”。美西方國家的這一高調“挺台”行為也為民進黨當局提供了重要策應，使民進黨有了“國際挺台”的說辭。為應對美西方國家圍繞聯大第2758號決議發起的“輿論戰”，中國大陸應加強對該決議的解釋、宣傳和適用；積極介入美西方國家的“立法”進程；提升外交文件外文本用詞的規範性；構建反制話語體系，用中國國內法反制美國國內法。文章內容如下：



推動台灣有意義地參與國際組織，提升台灣“國際空間”是美西方國家干涉台灣問題的一貫做派。自2021年以來，美西方國家對台灣問題的介入已從以往更多地口頭宣誓，朝著更加實質介入的方向發展。美西方逐漸加強了對聯大第2758號決議的直接攻擊，妄圖通過對該決議的扭曲“一勞永逸”地解決台灣“國際空間”問題。



一、美國國內對聯大第2758號決議的扭曲



近年來，美國民間和官方頻繁向聯大第2758號決議發起攻擊，試圖從國內法層面曲解該決議，進而將台灣問題外溢至國際社會，最終迫使聯合國大會重新就該決議做出解釋，實現“一中一台”的效果。