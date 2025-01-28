中評月刊：日菲海洋安全合作的制度化趨向

中評社香港1月28日電/中國社會科學院大學國際政治經濟學院博士研究生鞠佳穎與中國社會科學院日本研究所副所長、博士生導師呂耀東研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2024年12月號發表專文《《互惠准入協定》與日菲海洋安全合作的制度化趨向》，作者認為：自日菲於2011年將兩國關係提升為“戰略夥伴關係”以來，兩國就一直在探尋建立一種制度化、常態化的安全合作關係，尤其是在海洋安全領域。在日本2023年將菲律賓設為“政府安全保障能力強化支援”（OSA）機制首批受援國的基礎上，日菲又於2024年簽署了雙邊安全合作協定中最具標誌性意義的《互惠准入協定》（RAA），兩國海洋安全合作趨於制度化。這既源於日菲為實現國家戰略目標的內部動力，也是美國等外部因素驅動的結果。在RAA和OSA機制的復合框架下，日菲海洋安全合作兼顧雙多邊安全架構，在海洋安全技術與裝備、雙多邊海上聯合演訓、軍艦“戰略性停靠”、南海政策協調等相關海洋安全事務方面形成了常態化合作。隨著日菲海洋安全合作的深化，菲律賓作為南海聲索國之一，勢必會持續拉攏日本等域外國家介入南海問題，這將嚴重衝擊東亞地區以及國際社會的安全與穩定。文章內容如下：



近年來，日本與菲律賓在海洋安全領域的合作呈現積極態勢。在既有《防衛裝備和技術轉移協定》等安全合作協定的基礎上，日本政府於2023年4月5日設立“政府安全保障能力強化支援”（OSA）機制，將菲律賓設定為2023年度的OSA支援對象國，日菲又於2024年7月8日簽署《互惠准入協定》（RAA），兩國海洋安全合作趨於制度化①。鑒於此，本文擬就RAA與OSA框架下的日菲海洋安全合作進行探析，以充分把握日本強化對菲海洋安全合作所引發的亞太地區海洋安全局勢的複雜變化。



一、日菲強化海洋安全合作的制度基礎



隨著日菲兩國從經濟領域合作擴展至防務安全領域合作，從臨時性的安全合作發展到正式安全協定的簽訂，從基層軍官交流提升為部長級“2+2”機制，兩國合作趨向常態化。尤其在日菲簽署“政府安全保障能力強化支援”（OSA）文件後，又簽署了雙邊安全合作協定中最具標誌性意義的《互惠准入協定》（RAA），這為兩國海洋安全領域的深化合作提供了重要的制度基礎。