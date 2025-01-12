中評月刊：人本主義心理學與兩岸命運共同體

中評社香港1月12日電/閩南師範大學教育與心理學院副教授、福建省心理學會副秘書長辛增友博士和漳州職業技術學院智能製造學院講師、漢語言文學碩士陳安梅在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《人本主義心理學視域下建設兩岸命運共同體策略初探》，作者認為：千百年來，因人口遷徙而逐漸形成穩固的血脈紐帶、共同的兩岸民間文化及語言體系，使得海峽兩岸發展成為一個實際的區域性經貿文化綜合實體。為進一步促進兩岸融合發展，為兩岸人民謀福祉，習近平總書記提出兩岸命運共同體構念。本研究嘗試從人本主義心理學視域，探索共同體構念的心理學意義與戰略舉措，並從實體成長發展角度，嘗試從創設物質基礎、塑造安全發展環境、築牢中華民族共同體意識、搭建兩岸互動平台和改善民生五方面，整合提出有內在邏輯關聯的實踐策略與路徑建議，期望激發兩岸命運共同體的內生發展潛能，自覺抵制內外干擾，促進祖國統一大業。文章內容如下：



一、前言



2023年9月12日，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（簡稱《意見》）發布，促進兩岸命運共同體建設。這是中國大陸為了統一大業實施的新舉措，也是兩岸命運共同體建設的新舉措。《意見》施行一年來，中央和福建各地陸續出台了一系列兩批共28條政策措施，在政治、經濟、情感等方面都取得了融合進展成果，“福建正日益成為台胞台企‘登陸’的第一家園。” ①，然而，現實政治體制、經濟體制、價值觀念等差異，致使建設兩岸融合發展示範區、共鑄兩岸命運共同體仍面臨諸多挑戰。加之近年來民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，罔顧民意、蓄意製造台海緊張，鼓吹“倚外謀獨”“以武謀獨”，操縱台軍情機構對大陸實施網絡攻擊破壞，挑唆兩岸對立對抗等，這些都為建設兩岸融合發展示範區、築牢兩岸命運共同體帶來了重重阻力。為此，我們務必要“促進兩岸同胞心靈契合”，衹要兩岸一家親，同心協力，那麼不管遭遇多少干擾阻礙，中華民族的偉大復興和統一大業終將實現。本文從人本主義心理學視域，闡釋兩岸命運共同體心理學意義和戰略舉措，為兩岸命運共同體建設探索新的宏觀理論解釋基礎，分析當下兩岸融合發展中存在的困境，探索促進兩岸融合發展的策略和方法，以期為兩岸命運共同體建設提供有益的借鑒。