中評月刊：以河洛文化推進和統的三重維度

中評社香港1月21日電/河南行政學院講師、博士後喻新捷在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《以河洛文化推進祖國和平統一的三重維度》，作者認為：解決台灣問題、實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求。我們所追求的國家統一不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合。河洛文化作為兩岸同胞心靈契合的根脈和歸屬，為祖國和平統一提供了深沉的歷史基因、深厚的理論根基以及深切的實踐指向，形成了增進祖國和平統一情感認同的根本助力。從歷史維度看，河洛文化是祖國和平統一的文化基因；從理論維度看，元典觀念是祖國和平統一的思想源泉；從實踐維度看，“一國兩制”是祖國和平統一的現實旨歸。文章內容如下：



“台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。”①立足中華民族偉大復興的戰略全局，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求。習近平指出：“我們所追求的國家統一不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合。”②這種心靈契合源自於“兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史”。③河洛文化作為中華民族文化的主幹，是以黃河、洛水交匯地區為中心，今河南省境內的中原歷史文化。隨著中原移民到台灣，河洛文化在台灣得以保留與傳承，是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，為祖國和平統一提供了深沉的歷史基因、深厚的理論根基以及深切的實踐指向，這正是以河洛文化推進祖國和平統一的三個維度。



一、歷史維度：河洛文化是祖國和平統一的文化基因



河洛文化在中國漫長的歷史河流中，以深厚的根源性和廣闊的包容性構築起中華文化的主體特質。隨著中原移民到台灣，河洛文化在台灣得以保留與傳承，在祖國和平統一的進程中，為兩岸同胞的心靈契合提供了深厚的文化底蘊和情感寄托。