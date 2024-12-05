機艙盜竊案按年大增 保安局：將加強執法

香港特區立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月5日電（記者 盧哲）今年首十個月，香港機艙盜竊案比去年全年多八成、共有169宗個案、有四人被捕。香港特區政府保安局局長鄧炳強4日在立法會表示，警務處一直高度重視並嚴厲打擊在機艙發生的盜竊罪行。除了宣傳和教育，警方亦與機場社區緊密合作，提高防罪意識；同時加強收集情報，以多角度的策略，遏止及打擊相關罪行。



鄧炳強4日在立法會回覆議員提問時表示，二○二四年一月至十月飛往香港的飛機航班上發生169宗失竊案件，約70%為由東南亞抵港的短程航線，出發地點主要包括馬來西亞、泰國、印度及越南等地，約20%為由杜拜、土耳其及多哈這三個中東地區出發的航線，7%為由中日韓出發的航班，餘下的3%則由美加、澳洲及瑞士出發。被盜財物多為不同幣值的現金、名貴首飾、腕錶及信用卡，被盜財物總值約四百三十二萬港元。



二○二四月一月至十月期間，共有四名中國籍人士因涉嫌於航班上盜竊被拘捕。當中，一名被捕人士正還押候審、一名被捕人士正保釋候查，餘下兩宗案件因證據不足或證人不願回港出庭作供，經諮詢律政司意見後已撤銷控罪。



鄧炳強表示，二○一八年及二○一九年都有錄得過百宗航機上失竊案件，而案件宗數於疫情期間跌至個位數字。隨著疫情緩和，香港於二○二三年年初全面恢復通關，航空交通穩步復甦，航班班次及抵港旅客大幅回升，二○二四年航機上的失竊案件亦錄得明顯增幅，不排除或與警方加強宣傳，鼓勵更多人報案，或整體經濟情況有關。



鄧炳強表示，為防止和打擊機艙盜竊案，警方一直與機場持份者，包括航空公司、香港機場管理局及機場保安有限公司保持密切聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，例如建立疑犯資料庫，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過定期舉辦的防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。而現時國際上並未有政策規範機艙內須設置閉路電視或安排保安人員值勤，這亦不是一般航空公司的普遍做法。基於個人私隱及人力資源等考量，有關安排或未必符合相稱性的原則，政府暫未計劃就此作出規定。