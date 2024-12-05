麥美娟：香港新一屆區議會整體履職情況良好

香港特區立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月5日電（記者 盧哲）香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟4日在立法會表示，新一屆區議會在二○二四年一月履職後，諮詢和服務職能顯著增強，整體履職情況良好。



立法會當日舉行大會。麥美娟在回覆議員關於提升地區管治水平的提問時說，民政及青年事務局（民青局）在二○二四年為民政事務專員（民政專員）及區議員提供一系列培訓，以持續提升其履職能力，提高地區治理水平。



麥美娟表示，新一屆區議會在二○二四年一月履職後，諮詢和服務職能顯著增強，整體履職情況良好。各區區議會在上任後隨即選定地區議題諮詢市民意見、成立不同委員會和工作小組跟進地區事務。各區區議員亦積極投入地區工作，在上任後開設地區辦事處，同時透過民政事務處安排的“會見市民計劃”定期親身會見市民，並不時以擺設街站、親自到訪區內大廈等方式，加強與居民的溝通和接觸，做好“上情下達、下情上報”的工作，發揮好政府和居民之間的橋樑紐帶作用。



麥美娟表示，各區區議會秘書處已定期上載區議員的會議出席情況到區議會網站，供公眾人士參閱。按照《區議員履職監察制度指引》，區議員需每年向區議會主席提交工作報告，闡述該年度的工作重點。有關報告會在報告期後的兩個月內完成。民青局一直監察各個區議會和區議員的具體工作情況，確保區議員履職盡責。



