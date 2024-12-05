應對假學歷事件 港教育局考慮優化防偽認證

香港特區立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月5日電（記者 盧哲）針對出現偽造香港中學文憑考試成績事件，香港特區政府教育局局長蔡若蓮4日在立法會表示，香港中學文憑考試（文憑試）是香港及境外廣為認可的學歷證明，亦是考生升學與就業的重要憑證。教育局十分重視文憑試成績的核證工作，以保障海內外人士對文憑試學歷的信心。考評局每年均會檢視當屆文憑試各方面的運作安排，以持續改進。如有需要，亦會檢視及優化成績核證及防偽措施，同時會適時探討建立更全面的認證平台的可行性。



香港特區立法會4日舉行大會。有議員提到，早前有澳門的大學院校發現有學生在報讀及註冊入學時，涉嫌提交偽造的香港中學文憑考試（中學文憑考試）成績文件。現時澳門有關當局已加強學歷及考試成績的核查工作，而香港考試及評核局（考評局）亦已就事件報警。蔡若蓮在回覆議員相關咨詢時說，香港中學文憑考試（文憑試）是香港及境外廣為認可的學歷證明，亦是考生升學與就業的重要憑證。教育局十分重視文憑試成績的核證工作，以保障海內外人士對文憑試學歷的信心。偽造或提供虛假學歷屬嚴重罪行，如有任何人士試圖行使虛假成績文件，香港考試及評核局（考評局）定必轉介執法機關跟進。



蔡若蓮表示，過去五年，考評局共接獲一宗由非本地大專院校就其學生所持有文憑試成績的真確性作出的查詢。經核證後，考評局發現該宗個案涉及的學生文憑試成績屬於偽造。



蔡若蓮表示，由考評局發出的文憑試成績通知書、證書，以及成績證明書和成績證明函件等文件，均具有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張和以微縮印刷技術打印的字樣等。考評局亦一直有為考生、大專院校與僱主等提供成績核證服務，確保相關人士可從官方途徑，直接取得或核實考生的公開試成績。考評局每年均會檢視當屆文憑試各方面的運作安排，以持續改進。如有需要，亦會檢視及優化成績核證及防偽措施。