港府：高才通批出8.5萬 高薪人才佔25%

香港特區立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月5日電（記者 盧哲）香港特區政府福利局局長孫玉菡4日在立法會表示，政府於二○二二年底推出嶄新的高端人才通行證計劃（高才通計劃）以來，截至今年十月底，高才通計劃已批出近85000宗申請，以高薪人士為目標的A類申請只佔約四分一。根據勞工及福利局較早前就高才通計劃來港人才的跟進調查結果，已抵港六個月或以上的A類受訪者的就業百分比接近六成，高於B及C類。



孫玉菡在回覆議員提問時表示，為紓緩持續緊張的本地勞工市場，政府於二○二二年底推出了嶄新的高端人才通行證計劃（高才通計劃），合資格的外來人才毋須先獲香港僱主聘用，便可透過高才通計劃申請為期兩年的簽證來港探索機會。高才通計劃的申請資格及評核準則精簡清晰，以高薪人士和頂尖大學畢業生為目標，下設三個申請類別，A類的合資格人士須在緊接申請前一年，全年收入達港幣250萬元或以上，而B及C類的合資格人士須為計劃下指定的198間大學的學士畢業生。



孫玉菡表示，自計劃於二○二二年底推出以來，截至今年十月底，高才通計劃已批出近85000宗申請，A類申請只佔約四分一。



孫玉菡說，A類獲批高才來港前大多為企業家或公司管理層，在其專業領域內具有一定的成就，在市場上具備相當競爭力。根據勞工及福利局較早前就高才通計劃來港人才的跟進調查結果，已抵港六個月或以上的A類受訪者的就業百分比接近六成，高於B及C類。其中，約四分一A類已就業的受訪者為創業者，來港後開立公司，為本地人創造就業機會。已就業的A類高才則多從事香港具優勢的產業，包括商業及貿易、創新及科技以及資訊及通訊科技，有助填補本地職位空缺，壯大本地人才庫。