登記使用非觸式e道服務的香港居民超五百萬

香港特區立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月5日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強4日在立法會回覆議員提問時表示，截至二○二四年十一月，登記使用“非觸式e-道”服務的香港居民超過五百萬人，自推出以來累計使用人次已達到一億三千萬，佔每日使用e-道香港居民超過百分之七十，服務廣受市民歡迎。



自二○二四年十一月二十日起，內地在廣東省深圳市深圳灣口岸及珠海市拱北口岸試點升級部分邊檢快捷通道，讓因私經常往來港澳地區人員可經“免出示證件”通道通行。根據中華人民共和國出入境管理局的公告，年滿14歲以上，持有效《往來港澳通行證》和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民，以及持有效《港澳居民來往內地通行證》（包括非中國籍）的港澳居民，且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息的，可選擇使用邊檢現場“免出示證件”通道通行，而無需出示實體出入境證件。



鄧炳強當日在立法會回覆議員提問時說，入境事務處（入境處）已於各陸路口岸（包括深圳灣口岸）推出了包含容貌識別技術的便利通行安排，包括於二○一七年推出的訪港旅客自助離境服務“離境易”及二○二一年推出的“非觸式e-道”服務。“離境易”方面，合資格旅客需要於“離境易”e-道前先出示電子旅行證件以讀取其個人資料，再於進入通道後展示容貌以核實身分，確認後便完成出境手續。而“非觸式e-道”方面，香港居民需要於“非觸式e-道”前先出示身份證或二維碼以讀取其個人資料，再進入通道核實身分，過程中只須展示容貌而不用核對指紋，無需接觸e-道的任何共用設備，同時亦解決了過往市民因指紋出現問題而未能使用e-道的情況，這創新的通關模式為香港居民帶來更快捷方便和更衞生的出入境檢查服務。



鄧炳強表示，截至二○二四年十一月，登記使用“非觸式e-道”服務的香港居民超過五百萬人，自推出以來累計使用人次已達到一億三千萬，佔每日使用e-道香港居民超過百分之七十，服務廣受市民歡迎。