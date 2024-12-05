香港機場單日客運量已恢復至疫前約八成半

香港特區立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月5日電（記者 盧哲）香港特區政府運輸及物流局局長林世雄4日在立法會表示，香港國際機場於高峰期的單日客運量已回復至疫情前的約八成半，預期於今年底高峰期回復至疫情前的水平。



林世雄當日在立法會大會回答議員提問時提到，香港是國際航空樞紐。此定位在國家“十四五”規劃和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》均得到確認。政府及香港機場管理局（機管局）一直採取措施，以落實此國家策略，鞏固香港國際航空樞紐地位。而隨著香港持續提升香港國際機場及航空業的長遠競爭力，配合機場三跑道系統於上月啟用，局方預期業界的人力資源需求亦會隨之上升。



林世雄說，香港國際機場於高峰期的單日客運量已回復至疫情前的約八成半，預期於今年底高峰期回復至疫情前的水平。為盡快恢復運力，並把握三跑道系統帶來的機遇，政府會以更前瞻視角發展及擴大航空網絡，提早布局與“一帶一路”國家的民航合作。同時，會支持香港國際機場加強其主要航線的服務，並會聯同機管局策略性吸引本地及非本地的航空公司開拓新的航點和增加航班，提高行業多樣性及競爭力。



林世雄介紹，在三跑道系統投入運作後，香港國際機場的處理能力可於二○三五年達到每年1億2000萬人次旅客和1000萬公噸貨物。預計機場所需的人手亦會逐步增加。根據勞工及福利局上月發布“2023年人力推算”，香港航空業於二○二八年的人力短缺將上升至約18000至23000人。為更準確地評估短期的人手需求，機管局將開展新一輪機場人力資源調查。政府會參考有關調查結果、計劃的執行情況、計劃下的持份者諮詢小組對計劃的意見等多項相關因素，以考慮“運輸業輸入勞工計劃──航空業”的未來路向。



