吸引中東遊客 130間香港餐廳獲清真認證

香港特區立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月5日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄4日表示，旅發局與本地權威清真認證機構香港回教信託基金總會合作，推廣現有的認證，鼓勵更多餐廳申請。已完成認證的餐廳數目由年初的約100間增加至超過130間。最近更有首間高級中菜食府獲得“清真友善餐廳”評級，為穆斯林旅客提供更豐富的選擇。



楊潤雄當日在立法會回答議員關於開拓中東和東盟旅客客源的提問時說，行政長官在二○二四年《施政報告》中指出，政府會開拓中東和東南亞國家聯盟（東盟）旅客客源，積極推動社會各界提升相關旅遊配套，締造對旅客友善的環境。中東和東盟市場旅客客源，擁有龐大的穆斯林人口。我們會積極推動社會各界提升穆斯林友善的旅遊配套，包括整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。同時，會繼續積極向穆斯林客源市場推廣，吸引更多穆斯林旅客來港旅遊。



楊潤雄表示，文化體育及旅遊局和香港旅遊發展局（旅發局）一同推動香港成為穆斯林友善旅遊城市。早前委聘國際知名穆斯林旅遊推廣公司“新月評等”，按照香港實際的情況，採用符合國際水平的分類和標準，為酒店、景點和會議展覽場地進行穆斯林友善評估工作。現時，共約有40多間酒店、景點及會展場地成功申請並取得評級。至於餐廳方面，旅發局與本地權威清真認證機構香港回教信託基金總會合作，推廣現有的認證，鼓勵更多餐廳申請。已完成認證的餐廳數目由年初的約100間增加至超過130間。最近更有首間高級中菜食府獲得“清真友善餐廳”評級，為穆斯林旅客提供更豐富的選擇。



在培訓方面，旅發局邀請相關旅遊業界參與簡報會、培訓、進行穆斯林友善評級及推動餐廳參與清真認證，協助他們掌握中東和東盟國家旅客對飲食、住宿、景點及會展設施的要求，從而取得相關的評級／認證，提升業界對中東及東盟國家旅客友善的旅遊服務水平。



楊潤雄表示，政府一直鼓勵不同旅遊景點持續改善配套設施，特別是穆斯林配套設施，以營造對旅客更友善的環境。運輸及物流局表示會加以配合，鼓勵香港機場管理局和的士車隊以阿拉伯語提供相關服務資訊。政府會繼續多管齊下，開拓中東和東盟旅客客源，推動香港成為穆斯林友善旅遊城市，吸引更多穆斯林旅客訪港。



