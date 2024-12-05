中評社北京12月5日電／網評：憲法是確保法律秩序穩定的基石



來源：大公報 作者：李颖彰



昨日是第十一個國家憲法日。憲法和基本法共同構成香港特區的憲制秩序，確保“一國兩制”在香港的成功實踐。在當前複雜的國際政治形勢下，香港作為國家面向世界的重要窗口，面臨的外部壓力與內部挑戰顯著增加，正確理解憲法與香港特區的關係，堅定貫徹憲法精神，對於應對局勢變化、維護國家安全、保持香港長期穩定，有著重大關係。



憲法作為國家治理的基石，其適用性在當前地緣政治環境中具有更為突出的現實意義。香港面臨的地緣政治張力，主要源自外部勢力“以港遏華”的意圖，以及對“一國兩制”曲解與干預。這些干預試圖利用香港的特殊制度設計當作削弱國家主權的工具，甚至妄圖將香港變成顛覆國家制度的前沿陣地。在這樣的情況下，憲法適用性成為捍衛國家統一與主權的最重要武器。憲法不僅是國家最高法律，也是防範外部勢力干預、確保香港法律秩序不偏離國家治理軌道的根本保障。



透過國家憲法日，市民大眾更加清晰地認識到，在當前的國際環境下，堅定維護香港特區憲制秩序的重要性。當外部勢力企圖利用“兩制”危害國家安全時，貫徹憲法精神，就顯得尤為關鍵。



香港治理關乎國家安全



香港特區的治理從來不僅僅是地方事務，而是關乎國家安全與主權完整。在這一背景下，管治權的行使不僅需要具備地方治理的能力，更需要具備維護國家利益的意識。這意味著，管治香港的主體必須符合“愛國者治港”的要求，這並不是對地方治理的一種限制，而是確保地方管治權不被外部勢力滲透與利用的必要條件。在外部勢力試圖干預香港事務的背景下，中央對管治權的最終掌控是維護國家主權的重要保障，而憲法適用性則正是中央行使全面管治權的根本依據。

