中評社北京12月5日電／網評：拆穿“大和解”偽裝 捍衛法治原則



來源：大公報 作者：黃國



“35＋串謀顛覆政權案”早前判刑，“首要分子”戴耀廷被判囚10年，其餘44名罪名成立的被告則被判入獄50個月至7年多不等。有人覷准判刑關鍵時間再度拋出所謂“大和解”謬論，試圖蒙蔽社會、施壓法官，看似和順勸喻，實質破壞法治，試圖協助反中亂港分子逃避法律制裁，為未來更多國安案件輕判“造勢”，必須大力批駁，以正視聽。



提出“攬炒十步曲”的戴耀廷及其他獲刑被告，為的絕非市民福祉、民主自由，而是無差別否決財政預算案、癱瘓特區政府運作、引爆街頭血腥暴力、奪取香港管治權，繼而促使西方實施政治及經濟制裁，串謀顛覆國家政權。他們是外部反華勢力在港煽動“顔色革命”的代理人，是造成“黑暴”、“港獨”猖獗橫行的思想病毒，使得香港社會、經濟、民生受到極大破壞。大批年輕人被利用作暴動“爛頭蟀”，最終入獄的入獄、潛逃的潛逃，更有拒不悔悟者將憎恨繼續傳播，可以說，戴耀廷之流禍害的不是一代而是幾代人，對此等罪大惡極之徒，衹有依法懲處，才能捍衛社會公義。



法庭判刑兼顧法理情



香港法律制度深受信賴，寬嚴相濟。我們樂見法庭判刑兼顧法理情。然而，三者中必須先夯實法的基礎，違法必究是基本原則。反中亂港分子以“攬炒”為手段，以顛覆國家政權為最終目的，放諸全球任何一個地方都是最嚴重一類罪行。鼓吹“大和解”的人尋求對顛覆罪犯輕判，是混淆是非，對法治的踐踏。唯一出路，是被告深刻反省改過，認罪悔罪，爭取法庭減刑。



在香港的法律制度下，認罪者已有不同程度的減刑，例如戴耀廷以監禁15年作量刑起點，因認罪獲扣減三分一刑期至10年，社會已有聲音認為刑期過輕。放任反中亂港分子逍遙法外，如同將荒謬絕倫的“違法達義”無罪化，為“攬炒”、“侵害公眾利益”開綠燈。如此一來，法律的公正性和尊嚴何在？

