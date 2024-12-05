中評社北京12月5日電／網評：維護憲法權威 把握全面深化改革機遇



來源：大公報 作者：林龍安



昨日是第十一個國家憲法日。憲法奠定了“一國兩制”的制度根基，香港回歸以來，以憲法和基本法為基礎的特別行政區憲制秩序穩健運行，為“一國兩制”實踐取得舉世公認的成功提供了有力保障。



國家開啟全面深化改革、建設社會主義現代化強國的新征程，香港進入由治及興新階段，香港社會各界更應自覺維護憲法權威，堅守“一國”之本，發揮“兩制”優勢，充分發揮憲法對新時代新征程“一國兩制”實踐的引領保障作用，推動香港持續融入國家發展大局，把握國家全面深化改革的機遇，增強香港發展動力，為中華民族復興作出更大貢獻。



憲法是香港特區的根和源



憲法是香港特區的根和源。憲法第三十一條規定：“國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情況由全國人民代表大會以法律規定。”憲法第六十二條亦規定，全國人民代表大會有權決定特別行政區的設立及其制度。正是根據上述憲法規定，香港特別行政區才得以成立。憲法是基本法的立法依據和效力來源，為香港的“一國兩制”、“港人治港”和高度自治的基本方針政策提供了堅實的法理基礎和憲制依據。



國家主席習近平在2022年“七一”重要講話強調，“維護國家主權、安全、發展利益是‘一國兩制’方針的最高原則”。憲法為國家立國之本，為國家持續發展繁榮保駕護航，衹有堅持把維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，才能為香港社會經濟發展和居民安居樂業提供強有力的保障。

