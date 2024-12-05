中評社北京12月5日電／網評：若非黎智英，外國能如此干預香港？



來源：大公報 作者：卓銘



黎智英案審訊超過一百天，同時案件的真相也越來越明瞭。雖然黎智英不斷對各種關鍵問題用“不知道”、“不記得”、“不清楚”來回應，但從他過去兩日承認推動“一人一信救香港”行動，試圖阻撓香港國安法實施，直接提議美國制裁中國官員，甚至在《蘋果》播放亂港分子袁弓夷乞求美國“駐軍保護香港”的影片而觀之，有些事實並非幾句“不記得”就能否定得了。



最終黎智英的證詞是否被接納，還要由法庭來決定。但庭審至今，公眾不期然在思考一個基本問題：如果沒有黎智英，外國勢力能否如此輕易干預香港？如果不是黎智英，2019年的修例風波會演變成黑色暴亂？



庭審的答問，可以反映一些核心問題，包括《蘋果》是否一間正常媒體、黎智英是否僅僅只是一個“傳媒老板”。



例如，昨日辯方播放袁弓夷在《蘋果》發布的影片，內容是向時任總統特朗普、時任國務卿蓬佩奧要求“駐軍保護香港”；袁在影片中還聲稱“香港年輕人被強姦謀殺”，呼籲外資撤出香港、美國制裁所有共產主義實體。顯而易見，這段影片既非正常的新聞，也不是客觀的報導，而是一個企圖向美國出賣香港利益的人所捏造的政治宣傳片。雖然黎智英聲稱昨日是他首次看到相關影片、也不同意影片內容。但有一點卻無法否認，這就是袁弓夷在影片中說“感謝我的朋友黎智英製作和向你（美國總統）遞交這段YouTube影片”。



關鍵的平台和渠道



這一表述說明了什麼？如此具體地點出黎智英的名字，以及“製作”、“遞交”的具體行動，難道黎智英真的“毫不知情”？如果黎智英真的認為袁弓夷“有問題”，那為何《蘋果》會直接刊登這段影片？



黎智英不僅僅是一個“傳媒老板”如此簡單。從過去這麼多天的審訊中，黎智英通過《蘋果》發動大量政治行動，例如2020年5月，亦即香港國安法頒布實施前，便提出所謂的“一人一信救香港”行動，動員《蘋果日報》讀者寄信予時任美國總統特朗普，企圖阻止香港國安法實施。在更早之前，他又與美國時任副總統彭斯、時任美國國會眾議院議長佩洛西等人見面，乞求對方向特區政府施壓；又發表多篇文章宣稱美國制裁才能對中國施壓。

