小學前校長涉挪用千萬公款　開審前墮樓亡

中評社北京12月5日電／據大公報報導，昨日早上近9時，葵湧麗瑤邨有一名中年男子墮樓身亡。警方調查證實，死者是優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏（小圖），並在現場檢獲遺書，內容透露事主因案件及法律程序感到壓力。聶敏生前涉挪用學校校董會逾1000萬港元，被控盜竊罪，案件原定昨日於觀塘裁判法院首次提堂。翻查資料，聶敏畢業於香港教育大學，於2020年9月起擔任小學部校長，但不足一年便因涉嫌盜竊辭職。



昨日上午8時59分，警方接報一名中年男子在葵湧麗瑤邨富瑤樓危站於走廊圍欄外，企圖跳樓輕生。其後9時06分，警方再接獲保安員報案，指男子墮樓倒臥在地上，陷入昏迷。救護員接報到場，將事主送往瑪嘉烈醫院，惜經搶救後不治。警方在現場檢獲遺書，內容透露事主因案件及法律程序感到壓力。警方調查證實，死者是優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏。



優才（楊殷有娣）書院小學部於2021年因揭發單據異常報警，前校長聶敏離職及涉嫌盜竊被捕，2022年被校方入禀高等法院追討逾1000萬港元，指他於2018年9月至2021年4月間多次提取小額現金，從而挪用約1060萬港元校方資金，其中涉及欺詐、不當得益。



聶敏牽涉的盜竊案原定昨日上午在觀塘裁判法院首次提堂，惟辯方庭上透露被告緊急送院，搶救後證實不治身亡。署理主任裁判官梁嘉琪將案件押後至明年3月5日，以待取得被告死亡證及相關文件。