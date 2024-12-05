19院校設電子認證平台　打擊假學歷報讀

中評社北京12月5日電／據大公報報導，早前澳門科技大學發現有學生持虛假香港中學文憑試（DSE）成績報讀和註冊入學。教育局局長蔡若蓮書面回復教育界立法會議員朱國強的提問，指過去五年考評局共接獲一宗由非本地大專院校就其學生所持DSE成績真確性的查詢，經核證後發現，所涉成績屬偽造。為打擊用虛假學歷報讀現象，多間院校將合作成立電子化學歷認證平台。



教育局局長蔡若蓮書面回復查詢時指，19間大專院校和機構聯合採用區塊鏈技術，成功開發並推出跨院校學歷證書認證平台，供院校及學生自行選擇使用。參與的院校可以將畢業生的學歷證明數碼化，上載至平台，學生日後在求職或求學時，可以透過平台，將電子學歷證明分享予相關人士，簡化核實學生學歷證明的程序，同時有助打擊偽造證書。



蔡若蓮：DSE證書具多重防偽



至於文憑試方面，考評局亦正研究電子化成績核證方式是否可行。她指教育局會密切留意這些學歷認證平台的應用，以及發展情況，探討是否建立更全面的認證平台。



蔡若蓮續表示，由考評局發出的文憑試成績通知書、證書，以及成績證明書和成績證明函件等文件，均具有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張和以微縮印刷技術打印的字樣等。考評局亦一直有為考生、大專院校與雇主等提供成績核證服務，確保相關人士可從官方途徑，直接取得或核實考生的公開試成績。