科大與中國氣象局推動氣象科創與研究

科大副校長（研究及發展）鄭光廷（左）與中國氣象局副局長熊紹員（右）昨天在科大校園進行合作簽署儀式。（圖源：大公報） 中評社北京12月5日電／據大公報報導，香港科技大學（科大）與中國氣象局簽署了一項合作框架協議，以促進氣象科學創新及推動相關領域的教育。此合作將結合雙方所長，以增強早期預警系統、加強災害防範能力建設，並構建氣候韌性社區等，體現了雙方在應對全球氣候挑戰議題及與世界氣象組織（WMO）倡議的一致理念。



涉及早期預警創新與人才培養



科大副校長（研究及發展）鄭光廷與中國氣象局副局長熊紹員昨日於校園進行簽署儀式。是次合作將涵蓋三大範疇，配合中國《氣候變化適應早期預警行動計劃（2025－2027）》，以及聯合國於2027年年底前達成全民預警倡議的目標，旨在減低台風、洪水和熱浪等極端天氣事件對全球社群帶來的威脅，特別是一些較容易受影響的地區。



合作範疇包括推動早期預警技術創新、共建科研合作平台以及培養科研人才。即開發高解析度的天氣預測技術，並將人工智能（AI）技術應用於氣象科學，推動早期預警技術創新。科大與中國氣象局將加強現有的設施建設，同時發展更多科學觀測平台，共建科研合作平台。並通過聯合博士項目、國際交流和專業培訓等計劃，致力栽培下一代科研人才。



中國氣象局副局長熊紹員表示，“通過將中國氣象局的氣象專業知識與科大的研究能力相結合，共同推進教育科技人才一體化發展，為促進粵港澳大灣區高質量發展貢獻力量。”



科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授表示，“這次合作凸顯了研究應用和人才培養在應對全球氣候挑戰中的關鍵作用。隨著氣候變遷日益加劇，科大在城市氣候與天氣預測方面的專長，加上陳飛教授在WMO城市預測項目中的前瞻性工作，將在提升早期預警系統的準確性和覆蓋範圍方面發揮重大作用。”