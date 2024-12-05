國際研究：港生科學表現大幅提升

中評社北京12月5日電／據大公報報導，中大教育數據研究中心昨日（4日）公布四年一度的“國際數學與科學趨勢研究”（TIMSS）2023研究結果，顯示香港學生在數學及科學表現持續卓越。當中小四學生科學排名世界第九，較上年上升六位；中二學生則排名第八，升九位。



不過，數學成績分數則連續兩屆下跌，小四學生排名更跌出三甲，屈居第四，下跌二位；而中二學生則維持第五名。＼大公報記者 陳煒琛



反映分拆常識科方向正確



以國際平均分約為500分計算，數學方面相對上屆而言，分數有所下跌。香港小四、中二學生分別排名第四及第五，其中小四學生取得594分，較上屆下跌8分，跌兩名；中二學生取得575分，跌3分，名次不變，但今年仍有38%的小四學生和32%的中二學生達到數學課國際最高基準。科學成績則有大幅進步，小四學生的科學分數由531分上升至545分，中二學生科學分數由504分上升至548分，分別位列世界第九及第八。



負責是次研究的中大教育數據研究中心教育心理學系侯傑泰認為，數學分數下跌是波動所致，總體而言本港學生整體數學表現仍是卓越與在進步的。他表示，科學分數上升反映了近年教育局對中、小學STEAM教育的重視，又認為小學常識科拆分為人文科和科學科符合現代社會需求，其發展方向是正確的。



此次研究亦反映了當前的性別差異，小四男生數學成績比女生高14分。男生在中二數學、科學成績也比女生高，但中大表示這些差異微不足道。



研究顯示，新加坡在四個研究領域均位列第一，但在教育公平方面落後於香港。侯傑泰認為，新加坡學生的成績很大程度上會受到社經地位的影響，家庭背景好的學生成績可能更好。而香港社經背景較低和較高的學生在評核中的表現差距較小，證明香港成功為弱勢背景學生提供充分支援。侯傑泰表示，香港可以做到“區區有名校”，為學生提供優質的教學資源，整體學生成績較為平均。

