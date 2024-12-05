“一帶一路”11周年　打造雙向共贏通道

為慶祝“一帶一路”倡議十一年，外交公署和“一帶一路”總商會2日晚舉辦文化晚宴。（圖源：大公報） 中評社北京12月5日電／據大公報報導，為慶祝“一帶一路”倡議十一年來成果豐碩惠及全球，堅定走高質量發展之路，外交部駐港特派員公署和“一帶一路”總商會2日晚假香港海洋公園萬豪酒店舉辦“帶路文化聚香江”文化晚宴，聯動“一帶一路”青商，聯合在港“一帶一路”國家留學生，打造雙向共贏通道，激發香港超級聯絡人平台功能，共同推動“一帶一路”高質量發展。



行政長官李家超做主旨發言時表示，就在兩周前他參加了在秘魯利馬舉行的亞太經合組織領導人會議，與多個“一帶一路”國家的領導人會面。在會上，促進區域內文化和民心相通的共同願望令人印象深刻。更見證了香港與秘魯簽署自由貿易協定（FTA），這是本屆香港特區政府簽署的首份FTA，使香港的自由貿易協定覆蓋全球21個經濟體。香港與秘魯的FTA不僅將加強雙方在貿易和投資方面的合作，還有助於促進香港與秘魯之間更緊密的民心相通。



全國政協常委、“一帶一路”總商會理事會主席林建岳致辭時指出，香港一直是中西方文化薈萃之地，“一帶一路”倡議進一步鞏固了香港中西文化藝術交流中心的地位，香港與國際的廣泛聯繫，特區政府的政策支持，與相繼落成啟用的大型文化藝術設施，都有助於香港與“一帶一路”沿線國家開展更緊密的文化合作與交流互動。



外交部駐港公署特派員崔建春表示，“一帶一路”青年發展高峰論壇在各界大力支持下，連續多年成功舉辦，為高品質共建“一帶一路”貢獻了香港力量。期待青年朋友通過參與共建“一帶一路”實現個人成長，扮演中外文化交流的使者、香港和國家故事的講述者、“一帶一路”合作的推動者。



出席當天晚宴的主禮嘉賓還有中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥、律政司司長林定國、全國政協常委吳良好、全國政協常委姚志勝、紫荊文化集團董事長許正中、政制及內地事務局局長曾國衛等。