工展會下周六開鑼　“一簽多行”勢帶旺生意

中評社北京12月5日電／據大公報報導，新一屆工展會將於下周六（14日）起，一連24日在銅鑼灣維多利亞公園舉行，廠商會預計，工展會可望錄得130萬入場人次，營業額可望逾10億元，相信會丁財兩旺。對於深圳居民赴港“一簽多行”個人游簽注安排恢復推行，大會認為有助吸引更多旅客到來，將在內地加強推廣，包括派發免費入場券等。



有參展商因應“一簽多行”推出產品，預期帶動作用良好。有海味舖推出海味福袋，並加入不定時優惠；有積木廠商以本港景點為靈感設計積木，並就熊貓熱潮推出主題產品。



營業額料逾10億



“第58屆工展會”將於12月14日至明年1月6日舉行，420個參展商參加，設置逾900個攤位，分布於11個主題展區，包括“美食廣場”區、新設的“Chill飲Chill食區”。廠商會會長盧金榮昨日在記者會表示，工展會會期臨近年尾辦年貨及假期日子，加上場內有不少優惠，相信具吸引力，對銷情有信心。



盧金榮又指出，深圳恢復“一簽多行”將吸引更多旅客到來，廠商會將在內地加強推廣，包括透過跨境直通車公司派發免費入場券、組織約30個旅行團到展會，個人游旅客可憑旅遊證件換領入場券，預期丁財兩旺。



中央贈港的一對大熊貓將於本周日（8日）與公眾見面，盧金榮表示，為推動大熊貓熱潮，場內將設遊戲，免費送出由廠商會聯乘“金茶王”的熊貓奶茶。



參展商相信，深圳居民恢復“一簽多行”有助帶動生意，安記海味銷售及市場經理潘永熙向《大公報》表示，深圳居民往往趁年尾來香港購置年貨，工展會具有香港品牌效應，相信有助吸引深圳旅客到訪。他並說，今年在工展會推出更多折扣優惠，亦會繼續推出福袋，以及不定時推出消費優惠，期望帶動消費氣氛，估計銷情較去年增一成。

