洪水橋“樂翹軒Ⅰ”疑滲水　房協：積極跟進

中評社北京12月5日電／據大公報報導，房屋協會為協助安置受政府清拆行動影響的住戶、在洪水橋採用組裝合成法（MiC）興建的專用安置屋邨“樂翹軒Ⅰ”，業主自上月開始陸續收樓，但有業主發現單位天花有疑似滲水痕跡、單位組件外墻疑似“移位”等，擔心樓宇結構有問題；有KOL在網上發放視頻，指現場量度墻身濕度“爆錶”。房協表示，單位組件並無“移位”，而是封膠位置手工問題，強調不影響樓宇結構安全；滲水測試結果亦符合政府要求。為令業主安心，房協已成立特別小組，加強與業主溝通，跟進執修，消除業主疑慮。



“樂翹軒Ⅰ”是房協在北部都會區的首個專用安置屋邨，屬資助出售房屋項目，提供300個住宅單位，現已出售122個單位，至今120個單位的業主已收樓。



外墻封膠欠佳非移位



大公報記者昨日在“樂翹軒Ⅰ”現場觀察，從地面向樓宇仰望，整體較平整，但低層單位組件之間有一處位置呈現輕微不整齊，惟不影響整幢樓宇的垂直度，部分樓層間的填充料未有抹平。



元朗區議員黃紹聰向大公報記者表示，收到四、五位業主反映，曾找顧問公司用儀器測試墻身濕度，讀數超過70%，廚房和廁所天花有滲水痕跡。在高層、低層單位望到外墻部分組件約有10毫米的“移位”，令業主感憂慮。