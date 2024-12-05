中評社北京12月5日電／網評：堅定維護憲法權威 持續推進改革發展



來源：大公報 作者：屠海鳴



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在第十個國家憲法日指出：“新征程上，要堅定維護憲法權威和尊嚴，推動憲法完善和發展，更好發揮憲法在治國理政中的重要作用，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅實保障。”



習主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話中指出：“‘一國兩制’方針是一個完整的體系。維護國家主權、安全、發展利益是‘一國兩制’方針的最高原則”“‘一國’原則愈堅固，‘兩制’優勢愈彰顯。”



今年12月4日是第十一個國家憲法日，香港特區政府、中央人民政府駐香港聯絡辦公室共同舉辦國家憲法日座談會，主題為“憲法與進一步全面深化改革”。香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席並致辭。



中央駐港機構代表，香港特區政府主要官員、港區全國人大代表、港區全國政協委員、特區行政會議成員、立法會議員，以及社會各界代表人士約1000名嘉賓出席座談會。



時下，世界百年未有之大變局加速演進，地緣政治動蕩加劇，經濟全球化遭遇逆流，香港發展的外部環境面臨諸多不利因素。越是外部環境不確定性增加，香港越要保持自身的確定性。因此，香港必須堅定維護憲法權威，牢牢守住“一國兩制”的根基，在此基礎上，以改革創新實現更好發展。



守住憲法根本，釐清兩大邏輯



李家超在致辭中指出：“全面深化改革應堅持憲法作為根本法的地位，維護其規定、原則及精神可確保改革方向正確”“要加強憲法教育，衹有全民充分理解憲法的內容和精神，才能在社會上形成尊重及遵守法律的氛圍，令改革處於法治軌道上。”

