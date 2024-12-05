韓國戒嚴風波後　尹錫悅何去何從

12月4日凌晨，警察在韓國首爾的總統府外戒備。（圖源：新華社） 中評社北京12月5日電／據新華社報導，韓國總統尹錫悅3日晚發布緊急戒嚴令，又於4日凌晨宣布解除戒嚴令。韓國總統府高層幕僚4日上午集體提出辭職，韓國多個在野黨同日下午向國會發起針對總統尹錫悅的彈劾動議案。



這場甫一啟動即折戟沉沙的戒嚴風波震驚韓國朝野乃至國際社會。韓國輿論認為，尹錫悅此舉違反憲法，其政治前途已不容樂觀，韓國政壇地震還將持續。



戒嚴風波有征兆



在發布緊急戒嚴令6個小時後，尹錫悅通過電視直播宣布，決定接受國會要求，解除戒嚴令。



韓國上一次出現“戒嚴令”還是在1979年10月時任總統朴正熙遇刺之後，韓軍高官全鬥煥於同年12月發動“雙十二政變”奪取政權，又於次年擴大戒嚴以鎮壓反對力量。時隔40多年再次發布“戒嚴令”，韓國上下舉國震動。



草蛇灰線，早有征兆。一段時間以來，尹錫悅與韓國國會“鬥法”，朝野雙方劍拔弩張。



尹錫悅在3日的緊急談話中指責在野黨“裹挾”國會、擾亂國家，抨擊國會擾亂憲政秩序，表示有必要以“緊急戒嚴”的方式，肅清國內“反國家勢力”。



有分析認為，韓國朝野圍繞下一年度預算案的紛爭是尹錫悅突然發布緊急戒嚴令的導火索，凸顯出韓國黨派鬥爭趨於白熱化以及尹錫悅政府的“跛腳鴨”窘境。此外，近期在野黨推動針對尹錫悅夫人的一系列行動或也是尹錫悅此舉的觸發因素。

