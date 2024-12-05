嘉華集團創辦人呂志和設靈　政商各界致哀

中評社北京12月5日電／據大公報報導，嘉華集團創辦人呂志和於11月7日逝世，享年95歲。呂志和治喪委員會昨天（4日）在香港殯儀館設靈，靈堂以米色帷幕及鮮花為主要布置，莊嚴肅穆，正中位置安放呂志和遺像，橫匾上書“德望永昭”。現場播放呂志和生前的紀念片段，傳達其精神及理念，並展示他於慈善方面的貢獻。



香港殯儀館兩旁昨日擺滿花牌，包括全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院港澳辦、中央政府駐港聯絡辦、外交部駐港特派員公署，全國政協副主席梁振英、何厚鏵等，以及多位政商演藝各界名人，致送者眾。



李家超鄭雁雄吊唁



香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄下午先後前往靈堂吊唁。下午到黃昏，到場致哀的本港政商界名人絡繹不絕。包括香港特區財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，會德豐主席吳宗權、新鴻基集團郭炳江與郭基煇、英皇集團主席楊受成等。



呂志和旗下澳門娛樂事業的同業亦有到場，包括澳博聯席主席梁安琪帶同其子何猷亨及何猷君一同前來，還有澳博前行政總裁蘇樹輝、永利澳門非執行主席盛智文等。



呂志和治喪委員會在現場派發呂志和紀念册予親友及傳媒，內頁寫上“寧靜致遠，和諧共享”，體現呂志和的人生哲學與價值觀。紀念册內載有中央統戰部、國務院港澳辦、中央政府駐港聯絡辦、中央政府駐澳門聯絡辦、香港與澳門特區政府以及各界發出的唁電等。

