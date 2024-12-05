“鄉村文化嘉年華”在中國各地火熱“出圈”

村民在安徽省黃山市歙縣溪頭鎮汪滿田村魚燈工坊內練習舞動長約8米的魚燈（5月10日攝）。（圖：新華社） 中評社北京12月5日電／據新華社消息，安徽歙縣，微涼晚風吹過千年歷史的徽州府衙，高懸的大紅燈籠將一旁的老爺咖啡館烘托得更加熱鬧。身著紫色漢服的“90後”店長汪子俊正忙著給顧客送去熱氣騰騰的咖啡和茶點，屋頂繽紛多彩的紙扎魚燈和場地中央咿咿呀呀的戲曲演出引得閃光燈頻頻亮起。



“中式咖啡館的慢節奏和老街的古老氣質很契合，為將更多當地傳統文化創新轉化並融入現代生活，我們幾個年輕人還合作推出了漢服旅拍、武術展演等受到各年齡段消費者歡迎的新玩法。”汪子俊說。



夜更深，咖啡店旁，一出名為《徽州府有喜》的沉浸式演出如約而至。“我們的劇情都取材於當地流傳甚廣的民間故事，通過提煉改寫與舞美融入做到四季上新，既吸引了人氣也傳播了文化。”該項目負責人薑光鈺說，高峰時節，單場就有1800多人觀看。



“鄉土文化基因是鄉村文化產業的核心生命力。”在歙縣文物事務保護中心副主任周虎看來，文化和旅遊相互滲透、相互促進的發展模式在鄉村振興中發揮著極為關鍵的作用。



2009年，歙縣投資約1.6億元對徽州府衙進行了重建和部分修復，採用“原工藝、原材料、原規制”的模式進行復原。如今，府衙歷史文化街區內9處文保單位都進行了全面保護，其中長約200米的打箍井街開設了15家具有徽派特色的民宿，帶動當地居民累計增收4000萬元。



數據顯示，2024年前三季度，全國鄉村旅遊接待人次為22.48億，同比增加15.5%；接待總收入為1.32萬億元，同比增加9.8%。



近年來，隨著交通、物流、網絡等基礎設施不斷改善，加之短視頻、直播等網絡宣傳推介，“村BA”“村超”“村舞”等鄉村文化體育活動火熱“出圈”，各類民族特色的“村晚”頗受歡迎，非遺展演引遊客駐足……一批過去少有人知、但歷史文化底蘊深厚的“村字號”文化IP“活”了起來、也“火”了起來，各地鄉村文體活動規模不斷擴大，鄉村文化迎來了更多發展機遇。

