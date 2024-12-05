中國春節申遺成功　“非遺”總數世界第一

圖：在江蘇省興化市，民間藝人（左）向社區居民介紹“龍”形剪紙作品。＼新華社 中評社北京12月5日電／據大公報消息，新華社報導：中國申報的“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”4日在巴拉圭亞鬆森舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上通過評審，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。至此，中國共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名册，總數居世界第一。



春節是內涵最為深厚、內容最為豐富、參與人數最多、影響最為廣泛的中國傳統節日。每逢春節前後，全世界華人都會圍繞著辭舊迎新、祈福納祥、團圓和諧的主題歡慶這一佳節。數千年來，春節不斷維繫和強化著個人、家庭和國家的情感紐帶，對中華文明的綿延賡續發揮了重要作用。隨著海外傳播範圍的日趨擴大，春節已成為世界普遍接受、認同和欣賞的中華文化符號。



“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”為中國人共享，在全國各地廣泛實踐，寄托了中國人的人倫情感、家國情懷，體現了人與自然和諧共生、人與人和睦相處的價值理念。該遺產項目列入人類非物質文化遺產代表作名錄，對增進海內外中華兒女的文化認同、踐行全球文明倡議、推動構建人類命運共同體具有重要意義。