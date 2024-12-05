銀行經理“寫紙仔”　老翁買千萬債券淪廢紙

中評社北京12月5日電／據大公報報導，有七旬長者忽視投資風險，因誤信銀行投資經理的游說，先後購買合共六份高息債券，債券的發行公司因財困而違約，如今卻全變成廢紙，近1000萬元血本無歸。



75歲的黎伯伯說，因年事已高，希望能有穩定及回報率較高的投資，便在一名銀行經理推介下，購買內地一房地產公司的三份債券，每份債券賬面價值為20萬美元。



公司財困停派息 血本無歸



他表示，希望投資能為家人帶來保障，所以在購買債券半年後，再購入三份內地證券、電力及房地產的高息債券，連同之前購買的債券，總共投資達120萬美元，折合約為933萬港元。起初黎伯伯還可獲得派息，然而好景不常，隨著相關公司陷入財困，不但派息被停止，全部債券變得一文不值，血本無歸。



黎伯伯表示，自己早年在其他銀行想購買債券，但因年事已高而被勸阻，惟涉事的銀行經理堅稱可以購買，但需要跟隨“指示”及“提議”進行。他憶述，自己購買債券時還需要進行錄音作證，而當時的銀行經理“寫紙仔”指示他錄音作證，全程錄了三、四次，斷斷續續才完成。他表示，到錄音階段方知風險之大，感到十分詫異，直言“在錄音時才知驚”，但已到錄音階段，加上銀行職員十分友好，“耳仔軟”簽下購買債券的合約。