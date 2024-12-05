尹錫悅醜聞纏身　支持率跌至不足20%

圖：韓國農民今年3月舉著大葱示威，抗議尹錫悅不關心民生。＼法新社 中評社北京12月5日電／據大公報消息，綜合BBC、法新社報導：檢察官出身的尹錫悅於2022年以微弱優勢擊敗競爭對手李在明，出任韓國總統，但其支持率始終不高，上任僅兩個月便跌破40%，近期更跌至20%以下。尹錫悅本人及夫人金建希均醜聞纏身，引發民怨。



尹錫悅曾是明星檢察官，在前總統朴槿惠濫用職權案中扮演重要角色。但自從參選總統開始，他便不斷爆出醜聞。2022年韓國總統選舉前夕，韓媒爆料稱，尹錫悅讓巫師加入選舉團隊。他上任後決定搬離青瓦台，據稱也是巫師的建議。2022年萬聖節期間，首爾梨泰院發生人踩人慘劇，造成159人死亡，尹錫悅政府被批應對不力。去年7月，韓國遭遇暴雨，造成數十人死亡，尹錫悅卻在災情嚴重時訪問烏克蘭。韓國民眾當時憤怒地質問他“到底是哪國總統”。



尹錫悅在外交領域毫無底線地討好美國和日本，在國內卻無視民生問題，導致民怨沸騰。今年3月，他指著臨時折扣價的大葱說“價格合理”，被批對民生一無所知。此後，大葱成為在野黨和民眾嘲諷尹錫悅政府及表達抗議的符號。



金建希捲入學歷造假、干預大選、操縱股價、收受名牌包等多宗醜聞，是在野黨的主要攻擊目標之一。共同民主黨提出《金建希特檢法》，要求任命特別檢察官調查金建希，但尹錫悅數次動用總統否決權駁回相關法案，被質疑濫權。