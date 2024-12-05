“一帶一路”民心相通論壇：八桂大地話友誼

“一帶一路”民心相通論壇舉辦期間，與會嘉賓前往南寧·中關村創新示範基地實地考察。（圖：人民日報海外版） 中評社北京12月5日電／近日，由歐美同學會（中國留學人員聯誼會）主辦的“一帶一路”民心相通論壇在廣西南寧舉行。論壇以“民心相通助力共建‘一帶一路’高質量發展”為主題，與會嘉賓圍繞“民心相通與建設中國—東盟命運共同體”“科技創新與共建‘一帶一路’高質量發展”等主題展開對話交流。



造福更多民眾



全國人大常委會副委員長、歐美同學會會長丁仲禮指出，今年是共建“一帶一路”邁向新的金色十年的開局之年，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，對完善推進高質量共建“一帶一路”機制提出明確要求。



丁仲禮強調，要積極發揮留學人員融通中外的比較優勢和聯繫廣泛的橋梁紐帶作用，為高質量共建“一帶一路”廣泛匯聚智慧力量。“希望廣大留學人員將弘揚留學報國光榮傳統與絲路精神有機結合，努力做人類命運共同體的踐行者；矢志創新創造，努力做推動科技創新的貢獻者；講好共建‘一帶一路’的故事，努力做促進中外文明交流互鑒的推動者。歐美同學會將進一步發揮留學報國人才庫、建言獻策智囊團、民間外交生力軍作用，在推動更高水平對外開放、高質量共建‘一帶一路’中發揮更大作用，共同建設‘一帶一路’美好未來。”



“一灣相挽十一國、良性互動東中西”，這是廣西獨特區位優勢的生動寫照。



在中越德天瀑布跨境旅遊合作區，中國對越南整團出入境遊客實施免采指紋、免蓋驗訖章、免填入境卡等一系列便利化措施。在友誼關口岸，滿載貨物的跨境車輛往來不斷，智慧口岸建設如火如荼，跨境經貿發展正朝著智能化、無人化方向快速邁進……



與會嘉賓表示，中國與東盟經貿合作的新業態蓬勃發展，正帶動青年就業、跨境物流、民心相通煥發出新的活力。作為中國—東盟博覽會的永久舉辦地，廣西成為面向東盟開放前沿和與“一帶一路”共建國家銜接的開放門戶，為助力構建更為緊密的中國—東盟命運共同體、促進中外合作注入更多動力。

