四川啟動“12·4”國家憲法日僑法宣傳

啟動儀式現場。四川省委統戰部供圖 中評社北京12月5日電／據中國僑網消息，四川省委統戰部、省僑辦12月4日聯動雅安、成都、宜賓、眉山、涼山州、阿壩州，以“線上＋線下”方式在全省範圍內啟動“12·4”國家憲法日僑法宣傳活動。



四川省委統戰部副部長、省僑辦主任文甦表示，全省各級統戰僑務部門要牢記僑務法治建設永遠在路上，扎實踐行為僑服務一刻不停歇，堅持把牢政治方向，堅持強化實踐創新，堅持統籌匯聚合力，不斷增強僑務法治工作的針對性、靈活性和實效性，以高水平為僑服務助力高質量發展大局。



文甦希望，廣大海外僑胞、歸僑僑眷繼續唱響民族復興同心曲、走好治蜀興川同心路、架穩黨與僑界同心橋，為合力推動中華民族復興巨輪行穩致遠添磚加瓦。



來自雅安、成都、眉山的三名僑界代表分享了黨和政府暖心服務、依法護僑助力個人及企業發展的真實案例。



參加活動的僑界人士認為，本次活動充分彰顯黨和政府對廣大僑界群眾的關懷關愛，將進一步提升社會各界僑法知識素養和依法護僑意識，為全面建設社會主義現代化國家匯聚合力。



啟動儀式後，舉辦了涉僑法律法規專題輔導講座，並就僑界群眾關心關切的法律問題進行互動答疑。四川各市（州）還將分別開展現場僑法宣傳咨詢、涉僑資料發放、健康義診以及僑法宣傳進社區、進學校、進企業等系列活動。