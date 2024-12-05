“藝道同行”呈現逾200幅水墨書畫

左圖：林天行和其作品《八仙雄姿》。右圖：展廳一隅。（圖源：大公報） 中評社北京12月5日電／據大公報報導，由當代彩墨畫家、香港美協主席、香港文聯常務副會長林天行與一群師從他、熱愛藝術的學生創立的“四維彩墨”畫會今年成立22周年。即日起，“四維彩墨”畫會於銅鑼灣香港中央圖書館2－5號展覽館舉辦“藝道同行─四維彩墨會員作品展2024”，展出林天行以及“四維彩墨”畫會52名會員逾200幅香港水墨藝術創作與書法作品。展覽免費參觀。



林天行是“香港水墨”的代表人物之一，以大膽絢爛、獨樹一格的彩墨作品著稱。作為一個藝術教育家，他潛心藝術創作的同時亦專注於水墨藝術的傳承。多年來，他以不同的方式培育出水墨藝術人才。2002年，他與一群熱愛藝術的學生創立“四維彩墨”畫會，目前畫會有逾百名會員，橫跨老、中、幼，年紀最小的衹有5歲。會員當中包括社會菁英、不同專業界別人士、老師、學生等。



林天行接受記者採訪時表示，今次展覽的作品形式豐富，有一些用超現實手法，有一些用了新的材料來繪畫，在觀展中亦能看到成年人和小朋友的藝術世界。他表示，小朋友的畫天真爛漫、不假思索，成年人的畫則加入了其對世界的感悟，比如一位信仰佛教的會員，繪畫對他來說也是一種修行。



新作受海洋公園熊貓啟發



提到自己今次帶來的作品，林天行表示，這次的作品表現香港不同地方，比如港珠澳大橋、新界等，在畫中可以感受到今天香港的歡樂氣象，他堅持用傳統手法來表達香港的現代面貌。