全國鐵路發客創新高　年度首破40億人次

中評社北京12月5日電／據大公報消息，記者從中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）獲悉，今年1至11月份，全國鐵路累計發送旅客40.08億人次，年度旅客發送量首次突破40億人次大關，創下歷史新高，完成旅客周轉量14927.01億人公里，占全社會客運周轉量近五成。今年以來，廣深港高鐵發送跨境旅客2434.5萬人次，同比增長37.2%，反映粵港兩地間跨境人員往來、文化交流和商務合作更加火熱。中國鐵路客運量、客運周轉量等主要旅客運輸指標均穩居世界首位，為“流動中國”繁榮發展注入了強勁動能。＼大公報記者 郭瀚林



“今年國慶前夕，梅龍高鐵正式開通，讓中國鐵路營業里程突破16萬公里，孫中山先生100多年前在《建國方略》中提出的設想成為現實。”國鐵集團客運部相關負責人介紹，今年以來，池黃高鐵、梅龍高鐵、濰煙高鐵等新線相繼投入運營，鐵路網特別是高鐵網規模和質量的重大躍升，進一步擴充了鐵路客運能力。復興號穿山越海、跨江過隧，奔馳在祖國廣袤的大地上，為促進沿線人員流動、產業聯動、經濟互動提供了有力支撐。“四通八達的高鐵網壓縮了時空距離，加快了人流、物流、資金流、信息流的流動，促進了京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區一體化發展。”



海內外旅客 全國火車站“一證通行”



負責人介紹，中國是世界上唯一實現高鐵時速350公里商業運營的國家，京滬、京廣、京張、成渝高鐵等主要高鐵通道實現時速350公里高標運營，極大節約了出行時間成本。鐵路部門構建了以復興號為引領，涵蓋不同速度等級的旅客列車產品譜系，在客車車輛不斷換代升級的同時，繼續保持普速旅客列車開行規模，堅持開行低票價、站站停的公益性“慢火車”，讓民眾出行有更多選擇。“我國還建成了全球訪問量和交易規模最大的12306客票系統，推廣實施互聯網售票和電子客票，海內外旅客都可持有效證件在全國火車站‘一證通行’。”