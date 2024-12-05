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中國海警依法驅離日非法入我釣魚島領海船只
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2024-12-05 15:09:50
中評社北京12月5日電／據新華社援引中國海警局消息，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12月5日，日“瑞寶丸”號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警將持續在釣魚島領海內開展維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。
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