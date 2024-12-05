【
大
中
小
】 【
打 印
】
趁“冬”風 嶺南地區掀起冰雪運動熱潮
http://www.CRNTT.com
2024-12-05 15:09:16
中評社北京12月5日電／嶺南不飄雪，但在這片溫暖的土地上卻刮起了冰雪經濟的“冬”風。在廣州花都，嶺南地區掀起冰雪運動熱潮、兩屆熱雪奇跡滑雪公開賽，至今年5月，總客流突破400萬人次。
冰雪運動、冰雪文化在嶺南地區不斷升溫。“家門口的冰雪場”成為孵化南方人“冰雪夢”的有力載體。近年來廣東搭建起青少年賽事平台，推動冰雪運動普及與專業人才培養。
從“北方專利”到“南方熱潮”，從冰雪運動“冷資源”變成冰雪經濟“熱產業”，冰雪運動如今正成為推動嶺南經濟發展的新引擎。
來源：新華社
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
新雪季 邀請您來吉林赴一場冰雪之約
(2024-12-03 16:25:40)
吉林市冰雪經濟“熱”起來
(2024-12-03 10:17:18)
各地滑雪場相繼開業！冰雪經濟“熱”起來
(2024-11-21 09:54:55)
“雙奧之城”頂級賽事引領冰雪熱潮
(2024-11-20 17:37:57)
遊客少、氣溫高 韓國滑雪旅遊業面臨困境
(2024-11-11 15:14:23)
黑龍江：冷資源成熱產業 冰雪經濟活力澎湃
(2024-11-09 15:59:16)
網評：讓“冷資源”釋放更多“熱效應”
(2024-11-08 16:48:58)