趁“冬”風　嶺南地區掀起冰雪運動熱潮

中評社北京12月5日電／嶺南不飄雪，但在這片溫暖的土地上卻刮起了冰雪經濟的“冬”風。在廣州花都，嶺南地區掀起冰雪運動熱潮、兩屆熱雪奇跡滑雪公開賽，至今年5月，總客流突破400萬人次。



冰雪運動、冰雪文化在嶺南地區不斷升溫。“家門口的冰雪場”成為孵化南方人“冰雪夢”的有力載體。近年來廣東搭建起青少年賽事平台，推動冰雪運動普及與專業人才培養。



從“北方專利”到“南方熱潮”，從冰雪運動“冷資源”變成冰雪經濟“熱產業”，冰雪運動如今正成為推動嶺南經濟發展的新引擎。



來源：新華社