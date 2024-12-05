（圖源：外交部網站） 中評社北京12月5日電／據外交部網站消息，王毅在外交部海南自貿港全球推介活動上致辭：



各位使節，各位嘉賓：



大家下午好！很高興同馮飛書記、劉小明省長一起，共同向全球推介海南自由貿易港。首先我謹代表外交部，向各位使節和媒體朋友表示熱烈歡迎！



建設海南自貿港是習近平主席親自謀劃、親自推動的新時代改革開放重大戰略舉措。6年來，在黨中央領導下，勤勞智慧的海南人民勇立潮頭、破浪前行，背靠超大規模國內市場，對接國際高標準經貿規則，海南自貿港建設成型起勢，正吸引越來越多的地區和全球企業前來投資興業，呈現出開放奮進的嶄新氣象。今天的海南自貿港，已成為中國制度型開放的新前沿、地區互利合作的新熱土、推動經濟全球化的新引擎。剛才，大家通過互動展覽和視頻短片，領略了海南的蓬勃生機、無限潛力。百聞不如一見，歡迎大家實地走走看看。



各位朋友，



海南自貿港是新時代中國改革開放的一張名片。習近平主席指出，我們願以中國式現代化新成就為世界發展提供新機遇，推動實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化。面對百年變局加速演進，中國已成為動蕩世界中的穩定力量、合作力量、進步力量。我們將貫徹落實中國共產黨二十屆三中全會精神，全面深化改革，堅定擴大開放，與世界各國共同構建人類命運共同體。



我們將堅持開放發展。中國大力推進高水平對外開放，給予所有建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，全面放開製造業領域准入，不斷縮減全國外資准入負面清單，積極營造市場化、法治化、國際化營商環境。大力推進高質量共建“一帶一路”，踐行落實全球發展倡議，不讓任何一個國家掉隊。中國的發展是在開放條件下取得的，今後開放的大門只會越開越大。



我們將堅持創新發展。今天的中國，全球創新指數排名已經提升至第11位，發明專利申請量躍居榜首，匯聚26個全球百大科技集群，擁有全球近半燈塔工廠。我們將堅持科技成果造福人類理念，繼續推動全球創新成果更多惠及全球南方，更好造福世界各國人民。

