王毅同智利外長範克拉韋倫舉行會談

（圖源：外交部網站） 中評社北京12月5日電／據外交部網站消息，2024年12月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同智利外長範克拉韋倫舉行會談。



王毅表示，中國和智利相距遙遠，但始終相互理解、相互開放、相互支持，兩國人民之間有著友好感情，雙邊關系保持穩定發展勢頭。智利是第一個同新中國建交的南美國家，也是第一個同中國簽署自由貿易協定的拉美國家，在發展對華關系方面發揮著示範引領作用。過去三年，習近平主席同博裡奇總統三度會晤，共同擘畫了兩國全面戰略夥伴關系發展藍圖，引領雙方各領域合作取得可喜成果，中智關系進入最好時期。前不久利馬會晤時，博裡奇總統帶去最新一卷《習近平談治國理政》並請習主席簽名，體現了加強治國理政經驗交流的積極意願，成為中智友好的一段佳話。明年將迎來中智建交55周年和簽署自貿協定20周年，中方願同智方一道努力，落實好兩國元首共識，以高水平政治互信、高水平務實合作、高水平互聯互通，推動兩國全面戰略夥伴關系邁上新台階。



王毅指出，中國和智利都保持著內外政策的穩定性、連續性，都尊重彼此的核心利益，都始終理性積極看待對方發展變化，這是兩國關系保持健康穩定發展的成功經驗和有益做法，值得繼續弘揚。中方願同智方保持高層交往，密切各層級交流，發揮自貿協定牽引作用，不斷提升雙邊經貿合作水平，拓展信息通信、清潔能源等新興領域合作，助力各自現代化進程。雙方應進一步加強發展戰略對接，將智利建設為中拉高質量共建“一帶一路”的典範。

