歐元區經濟滑坡　兌美元恐見“1：1”

歐元貶值主要由利差驅動，背後有基本面、政策面和風險事件的共同影響。（大公報） 中評社香港12月5日電／大公報報導，華泰證券首席宏觀經濟學家易峘分析，在特朗普以較大優勢贏得總統選舉、且共和黨實現國會“橫掃”後，美匯指數從104.3上升至106.2（升值1.8%），其中歐元兌美元貶值2.5%至1.052，波動幅度甚至高於被加征關稅幅度可能更高的人民幣。那麼，歐元會很快跌至與美元平價嗎？



近期，歐元貶值主要由利差驅動，背後有基本面、政策面和風險事件的共同影響。以德國國債利率為代表的歐元區無風險利率q與美債利率的剪刀差走闊，同時歐洲各國間利差放大。近期美歐經濟動能進一步分化、俄烏衝突進一步升級、法國預算風波、歐央行與美聯儲減息路徑的分化共同造成了歐元的走弱。



歐洲短期基本面走勢偏弱。儘管第三季度歐元區消費出現一定程度企穩跡象，各國零售按季增速均改善，消費者信心延續回升態勢，但是歐元區11月採購經理指數（PMI）全面走弱，需求下降是主要拖累。



製造業深陷收縮區



其中，製造業PMI降至45.2，呈現出“量價齊跌”的情況。儘管出廠價格下降，但10月數據顯示的需求好轉的跡象並未持續，新訂單分項較10月下降0.8個百分點至43.4。新出口訂單亦較10月降低0.9個百分點，後續若特朗普全面加征關稅，外需或帶來進一步拖累。服務業PMI則為2024年6月以來首次降至榮枯線以下。此外，服務業PMI回落到49.2，雖然就業和價格分項仍有一定“黏性”，但新訂單大幅下行（1.5個百分點），預示進一步走弱的風險。



近期俄烏局勢變化，以及歐洲本土包括法國預算風波在內的風險事件，推升歐元區資產的風險溢價，壓制歐元表現。11月17日，俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施發動大規模襲擊；同日，拜登政府擴大對烏援助，放寬美制武器使用限制，烏克蘭開始使用美制、英製導彈攻擊俄羅斯境內目標。特朗普勝選後短暫的“和平憧憬”很快被打破。12月2日，法國總理巴尼耶利用憲法賦予的特殊權利，沒有進行國會投票的情況下通過了2025年社會保障預算，極右翼國民聯盟威脅將對政府進行不信任投票，法國政府將面臨“停擺”風險。



歐央行減息路徑和美聯儲的分化加劇，歐央行減息節奏或將明顯快於美聯儲。11月美聯儲議息會議結束以來，市場預期至2025年年中，歐央行減息幅度由1.22厘升至1.45厘，次數由不足5次提高至接近6次，而美聯儲減息幅度由0.6厘降至0.54厘，且聯儲減息終點也由2026年4月提前至2026年3月。增長層面，歐元區11月製造業PMI顯示經濟需求疲弱，而美國經濟特別是消費韌性偏強，最新的亞特蘭大聯儲GDP Now顯示美國第四季度GDP增速為2.7%，高於11月初的2.3%。通脹層面，歐元區通脹偏弱，11月HICP（調和消費者物價指數）按月降幅超預期，而美國10月通脹維持偏高位置，且特朗普上台後加關稅、驅逐非法移民等政策進一步推升美國通脹預期。

