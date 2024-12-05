富權：民進黨團暗挺韓國戒嚴茲事體大

中評社香港12月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：民進黨團暗挺韓國戒嚴茲事體大。以下為文章內容。



韓國總統尹錫悅前晚十時二十五分宣布“緊急戒嚴”，理由是指控在野黨癱瘓政府施政、親近朝鮮。這是韓國自一九八六年以來首次進入戒嚴狀態。此舉引發韓國全國反彈，國會連夜緊急召開全體會議，一百九十名出席議員全票否決“戒嚴令”。最終，尹錫悅於凌晨宣布解除“戒嚴”，撤回戒嚴部隊，結束約六小時的動盪。



韓國宣布“緊急戒嚴”後不久，民進黨“立法院”黨團“Threads”帳號發文稱，“韓國國會被親朝鮮勢力操控，韓國總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣『立法院』，藍白各種刪『國防』預算、『違憲』擴權、癱瘓『大法官』、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲『國安』提案、百般刁難王義川就職……不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個『國家』。”



按照字面理解，民進黨黨團是把賴清德比擬為尹錫悅，並把國民黨和民眾黨等在野黨團比擬為韓國國會中的“親朝鮮勢力”在野政黨，當然也是間接把中國大陸比擬為朝鮮。因而“觸景生情”，對民進黨當局在“立法院”遭受在野黨團的聯手抵制，大有“同病生憐”之感。言下之意，民進黨黨團不但是支持尹錫悅宣布“緊急戒嚴”，而且也認為倘在野政黨繼續在“立法院”聯手抵制民進黨當局，賴清德也可以宣布“緊急戒嚴”。



民進黨黨團的這則帖文發布後，引發台灣地區政壇嘩然。不但是在野政黨強烈譴責，如國民黨主席朱立倫昨日就抨擊說，民主政治是二十一世紀最重要的基石，不挺“戒嚴”是民主ABC，但全世界竟有一個叫民主進步黨的政黨，立刻發文附和韓國“戒嚴令”，還要類比台灣的國會，“難不成民進黨想發動戒嚴？”並痛批民進黨再怎麼樣鴨霸，也不可以挺“戒嚴”；而且連民進黨內部也有批評意見，認為“不妥”，如民進黨“立委”王義川就聲稱，“戒嚴”是台灣人心中最痛，蔣介石政權在台灣實施“戒嚴”，殺人無數，台灣人想到這段都非常痛苦難過，如今在民主自由“國家”，不太可能也不會實施“戒嚴”，大家都要引以為戒。甚至連《韓國每日經濟新聞》、《首爾日報》等多間韓媒也紛紛報導此事，在標題寫下“台灣執政黨發文支持戒嚴”，並指出台灣地區與韓國都曾經歷“戒嚴”時期，民進黨甚至是在“戒嚴”期間成立，直到“戒嚴”解除後才成為合法政黨並取得執政權，如今卻疑似支持韓國的“戒嚴”，因而飽受批評。



在強大輿論壓力下，民進黨黨團悄悄地撤下了該文，但卻沒有道歉。反而是倒打一耙，聲稱台灣地區歷經中國國民黨在台實施的三次“戒嚴”，如何讓國人能夠瞭解這段殘酷的歷史，還原真相，這也是轉型正義必須面臨的課題。民進黨黨團還強調，民進黨是在“戒嚴”期間成立的政黨，深知“戒嚴”對民主社會的戕害，民進黨團只是轉發國際資訊，並與島內政壇狀況進行對照，絕無支持“戒嚴”之意。並直指外界過度渲染，警告在野黨適可而止。

